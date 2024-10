V jedenácti obcích v sobotu hlasovalo 56 procent voličů

V sobotních mimořádných volbách do zastupitelstev v jedenácti obcích vyjádřila svůj názor v průměru nadpoloviční většina oprávněných voličů. Nejvyšší zájem o volby byl v obci Zdechovice na Královéhradecku, kde účast dosáhla téměř 81 procent, naopak nejnižší zájem projevili voliči v obci Dřínov na Kroměřížsku, hlasovat tam přišlo 36 procent voličů. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou v neděli zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Mimořádné volby se konaly z důvodu, že počet zastupitelů v obcích klesl pod zákonem stanovený počet nebo se tam zvolená zastupitelstva rozpadla.

K volbám šli občané v obcích Bdín na Rakovnicku, Cekov na Rokycansku, Dřínov na Kroměřížsku, Milíkov na Chebsku, Mladecko na Opavsku, Otinoves na Prostějovsku, Řícmanice v okrese Brno-venkov, Tisová na Tachovsku, Třebestovice na Nymbursku, Zdechovice na Královéhradecku a Ždírec na Českolipsku.

Výsledky mimořádných voleb

V Třebestovicích povedou obec po nových komunálních volbách sdružení nezávislých. V Řícmanicích těsně vyhrála kandidátka Dycky Říc!, v Otinovsi zvítězilo sdružení Společně pro Otinoves, v Mladecku vyhrálo uskupení Mladecko 2024, ve Ždírci uskupení Pro Ždírec a ve Zdechovicích sdružení nezávislých kandidátů Sdružení pro obec vedené důchodcem Josefem Weissem. V Tisové a Cekově voliči vybírali ze dvou kandidátek nezávislých kandidátů a v Dřínově, Milíkově a Bdíně sestavili v každé obci pouze jednu kandidátku.

Mandát v nových obecních volbách získalo čtyřicet čtyři mužů a dvacet sedm žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je čtyřicet osm let. Nejstaršímu zvolenému je jednasedmdesát let, nejmladšímu pětadvacet let, uvedli statistici.