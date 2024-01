Temelín neplánovaně odpojil druhý blok, energetici opraví těsnění v nejaderné části elektrárny

Jaderná elektrárna Temelín ve středu ráno neplánovaně odpojila druhý výrobní blok od přenosové sítě. Energetici musí opravit těsnění ve vnitřním okruhu chlazení generátoru. Je to v nejaderné části elektrárny. Jde o provozní záležitost, nemá vliv na okolí ani na odběratele. Práce by neměly trvat déle než několik dnů. Vyměnit chladič není možné za plného provozu, informoval vedoucí jaderné komunikace ČEZu Petr Šuleř. Je to první neplánovaná odstávka Temelína od roku 2019, dodal.