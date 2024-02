Stodesítka mezi Vary a Ostrovem bude možná až po úpravě křižovatek

Zhruba tři stovky řidičů dostaly loni pokutu za překročení rychlosti na tahu z Karlových Varů do Ostrova. Silnice I/13 má sice čtyři jízdní pruhy, nejvyšší povolená rychlost je tam však jen devadesát kilometrů za hodinu. Její navýšení na 110 kilometrů za hodinu navzdory přáním řidičů i Ředitelství silnic a dálnic neumožňuje zákon. Problémem jsou křižovatky, které by musely projít přestavbou, zatím na nich chybí připojovací pruhy.

Na to, aby se po silnici z Karlových Varů do Ostrova mohlo jezdit rychleji, by bylo potřeba upravit křižovatky. Problém je v tom, že na nich chybí připojovací pruhy. „(Řidič) se rozjíždí z nuly na těch pomyslných devadesát, což je velmi riziková situace. Často řidiči neodhadnou rychlost přijíždějících aut,“ popsal současnou situaci krajský koordinátor BESIP Lukáš Hutta.

Pokud by na silnici byla rychlost 110 kilometrů za hodinu, byla by situace ještě nebezpečnější. „Je to prakticky styková křižovatka, která absolutně nemůže splňovat bezpečnost silničního provozu na návrhovou rychlost 110,“ zdůraznil za ŘSD vedoucí provozního úseku Správy Karlovy Vary Jiří Baloun.

Úprav bude potřeba víc

Křižovatku je tak nutné rozšířit o připojovací pruhy. Odhadovaná investice dosahuje skoro 116 milionů korun. Jenže taková místa jsou na trase z Karlových Varů do Ostrova celkem čtyři.

Další problém je přímo na silnici – jde o úsek u Hájku, kde se na silnici při deštích drží voda a hrozí tam aquaplaning. „Doufáme, že se nám to podaří provizorně v tomto roce opravit. V dalších letech už bychom to řešení chtěli mít stálé,“ řekl Baloun.

ŘSD chce kolem silnice také v budoucnu postavit plot, a to hlavně kvůli zvěři, která se skrývá v zalesněných úsecích.