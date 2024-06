Soudkyně, která musela skončit kvůli podvodu s testem na covid, uspěla s dovoláním

S dovoláním částečně uspěla také další odsouzená Monika Ulrichová, která test podstoupila, uvádí Česká justice.

Vodičková vinu popírala. Obvodní soud pro Prahu 9 i Městský soud v Praze však pokládaly důkazy za dostatečné. Ženu usvědčovaly například záznamy telefonických hovorů. Za podplácení dostala peněžitý trest 200 tisíc korun. Zákon stanovuje, že po pravomocném odsouzení za úmyslný trestný čin funkce soudce zaniká.

Vodičková, která vedla od listopadu 2021 jako pověřená místopředsedkyně úsek insolvenčního soudnictví Krajského soudu v Plzni, chtěla podle obžaloby získat počátkem roku 2022 potvrzení o prodělání covidu. Zajistilo by jí to cestovatelské, sociální a jiné výhody, aniž by se proti nemoci musela nechat očkovat. Přijala údajně nabídku spoluobžalované Lucie Enzmannové, že covidový test podstoupí plzeňská taxikářka Ulrichová, která v té době nemoc prodělala.