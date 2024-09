Soud vyhověl žalobě ornitologů a zrušil rozhodnutí o povolení stavby lanovky v Brně

Pražský městský soud zrušil jak dubnové rozhodnutí ministerstva dopravy o povolení stavby, tak i předchozí rozhodnutí drážního úřadu z října roku 2022. Věc úřadům vrátil k dalšímu řízení. „Dospěli jsme k jednoznačnému závěru, že obě dvě ta rozhodnutí nemohou obstát a je namístě je zrušit,“ uvedl předseda senátu pražského městského soudu Ladislav Hejtmánek.

Drážní úřad podle soudce své rozhodnutí vydal, ačkoliv bylo zjištěno, že na dotčeném území se vyskytují zvlášť chráněné druhy živočichů a záměr na ně bude mít spíše negativní vliv. Měl proto před rozhodnutím provést příslušné řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. „Neříkáme, že záměr nelze realizovat, ale říkáme, že řízení musí proběhnout,“ vysvětlil předseda soudního senátu.

Ornitologové se bojí o havrany a kavky

Ornitologové dlouhodobě upozorňují na to, že stavba by nenávratně poškodila cennou lesní lokalitu na pravém břehu řeky Svratky, a to včetně největšího jihomoravského nocoviště havranů a kavek. Žalobě ČSO přiznal dříve pražský městský soud odkladný účinek, čímž pozastavil účinky stavebního povolení až do skončení soudního řízení.