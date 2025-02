Soud pravomocně osvobodil exstarostu Prahy 1 v kauze prodeje městského bytu

„Naproti tomu ale nebylo prokázáno, a to žádným z provedených důkazů, že by jednal v přímém či nepřímém úmyslu způsobit městské části škodu, či se na její úkor jakkoliv obohatil,“ dodal. Podle odvolacího senátu zároveň není možné vyvrátit, že jednání exstarosty bylo vedeno snahou zvrátit negativní trend odlivu stálých obyvatel z Prahy 1.

„Co ale lze spatřovat v jednání pana obžalovaného, je hrubá nedbalost. Byl si velmi dobře vědom, jaká byla první nabídková cena, že to bylo někde kolem 18 milionů. (…) Přesto, že se to lišilo o osm, devět milionů, postupoval k uzavření smlouvy s pátou uchazečkou v pořadí,“ dodal ale městský soud. Pokud by byla způsobená škoda vyšší, bylo by proto podle odvolacího soudu na místě uvažovat o trestném činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti.

Odvolací soud se ve svém rozhodnutí neztotožnil ani s tím, že by bývalý starosta městské části způsobil škodu ve výši 1,7 milionu, jak dříve rozhodl obvodní soud. Důkazy totiž při nejpříznivějším výkladu pro Lomeckého ukazují „pouze“ na škodu 300 tisíc korun. Městskou část teď soud s jejím nárokem odkázal do civilního řízení, kde bude spor pravděpodobně pokračovat.

Lomecký u soudu v úterý České televizi znovu potvrdil, že se cítí nevinen. „Ve chvíli, kdy někteří zájemci odstoupili z výběrového řízení, jsem podepsal smlouvu se zájemkyní s nejvyšší platnou nabídkou. První dvě nabídky navíc byly naprosto nesmyslné,“ uvedl pro ČT. „Pokud bych byl odsouzen, považoval bych to za nespravedlnost,“ dodal.

Několikátý verdikt

Aktuální rozhodnutí městského soudu je již několikátým v pořadí. Obvodní soud pro Prahu 1 exstarostu a bývalého člena TOP 09 původně vloni na jaře osvobodil, rozsudek ale zrušil odvolací soud. Rozhodnutí je nyní pravomocné. Bránit se proti němu lze pouze mimořádnými opravnými prostředky. Mezi ně patří především dovolání k Nejvyššímu soudu, které by mohl podat nejvyšší státní zástupce. Žalobce Ondřej Šťastný v úterý věc komentovat nechtěl. „Můžeme pouze říci, že toto je pravomocné rozhodnutí a jediná možnost je napadnout to dovoláním, což teprve zvážíme,“ podotkl pro ČT.

Bývalý starosta byl už pravomocně zproštěný obžaloby v jiné, rozsáhlejší kauze. Spolu s dalšími sedmadvaceti lidmi čelil obžalobě týkající se prodeje bytů první pražské městské části. Obvodní soud pro Prahu 1 ale všechny obžalované osvobodil s tím, že nebylo prokázáno, že se skutek stal. Pražský městský soud pak vloni v dubnu pravomocně dospěl k závěru, že se skutek sice stal, ale není trestným činem, a obžalované na místě osvobodil. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž následně v srpnu rozhodl, že v případu dovolání nepodá.