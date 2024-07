S opravou mostu ve Štěchovicích se počká, až jiřičky vyvedou mláďata

Oprava památkově chráněného mostu z roku 1939 ve Štěchovicích se zřejmě protáhne. Původně mělo být hotovo do konce letošního roku, nyní to ale vypadá, že to bude o pár měsíců později. Důvodem je ochrana jiřiček obecných. Tito ptáci mají totiž v konstrukci mostu svá hnízda. S pokračováním rekonstrukce se tak bude čekat do září, kdy jiřičky vyvedou i druhá mláďata.