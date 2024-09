Rozhovory se senátními kandidáty: obvod Náchod

ČT24 připravila rozhovory s kandidáty do Senátu, kteří postoupili do druhého kola, a kteří tak mají reálnou šanci stát se zákonodárci v horní komoře parlamentu. Ve volebním obvodu Náchod postoupil do druhého kola současný senátor a hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS), který se utká se starostou Jaroměře Janem Borůvkou (ANO).