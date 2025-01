Řezbáři tvoří ledové peklo na Pustevnách

, jif

před 55 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

Na Pustevnách bude možné opět spatřit ledová díla řezbářů, kteří by měli mít v pátek hotovo. Pětadvacátý ročník festivalu ledových soch potrvá do 2. února. Letošním tématem je peklo, proto budou k vidění například trojhlavý pes střežící pekelnou bránu, pekelný trůn s Luciferem nebo váha pro hříšníky. Stany s ledovými díly budou otevřené denně od devíti hodin ráno do půl páté odpoledne.