Pražský dopravní podnik (DPP) zahájil rekonstrukci tramvajové trati ve Svatovítské ulici v Praze 6, kvůli které do konce srpna nepojedou tramvaje mezi zastávkami Prašný most a Vítězné náměstí. Od soboty do neděle také bude obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc–Vysočanská. Kvůli stavbě tramvajové trati v horní části Václavského náměstí nejedou také tramvaje mezi zastávkami I. P. Pavlova a Muzeum.
Pražskou MHD omezí několik výluk
Důvodem rekonstrukce tramvajové tratě ve Svatovítské ulici jsou podle mluvčí DPP Anety Řehkové opotřebené oblouky kolejí na trati. Výluka začala o půlnoci ze čtvrtka 22. srpna na pátek 23. srpna a potrvá do neděle 31. srpna. V době výluky budou tramvajové linky 8, 18 a noční 91 z Hradčanské přesměrovány do zastávky Malovanka, kde budou ukončeny. Tramvaje s čísly 20 a 26 budou končit na Pohořelci.
Dopravní podnik také při výluce zavede dočasnou denní tramvajovou linku 30, která pojede od nádraží Podbaba na Dědinu. V noci pak pojede linka 90 z nádraží Podbaba do zastávky Divoká Šárka. Mezi Hradčanskou a Dejvickou pojedou náhradní autobusy X20 v denním a X91 v nočním provozu.
Výluka metra B a otevřená Staroměstská
Z důvodu prací v prostoru kolejí souvisejících s rekonstrukcí stanice Českomoravská bude od soboty 23. srpna 2025 do neděle 24. srpna 2025 obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc–Vysočanská.
V úseku Černý Most – Vysočanská je zaveden pásmový provoz po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín cestující přestupují mezi vlaky na první a druhé koleji, které na sebe budou vzájemně navazovat.
V Praze v současnosti nejedou tramvaje také mezi zastávkami I. P. Pavlova a Muzeum, a to kvůli stavbě tramvajové trati v horní části Václavského náměstí. Provoz je z důvodu rekonstrukce přerušen také mezi zastávkami Výstaviště a Nádraží Holešovice.
Dopravní podnik naopak v pátek otevřel stanici metra A Staroměstská i pro vstup. Eskalátory ve stanici poškodil začátkem července požár, poté ji DPP musel uzavřít a zhruba před měsícem ji částečně otevřel pouze pro výstup. Podle policistů oheň vznikl odhozením zapáleného předmětu. Hasiči ze stanice tehdy evakuovali desítky lidí.