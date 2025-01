Policisté v Libereckém kraji odlovili divočáky, pomáhal i dron

Policisté odstřelili od pondělka v Libereckém kraji pět divočáků. S odlovem jim pomáhal dron s termovizí. Létal nad lesy a loukami a informace z terénu posílal do speciálně upraveného vozu. Lokality, ve kterých se pohybovali odstřelovači, hlídala jak městská, tak státní policie. Cílem je snížit populaci zvířat v oblasti, kde se vyskytuje africký mor prasat, aby se předešlo zavlečení nákazy do komerčních nebo soukromých chovů prasat domácích. Odklizení zvířat zajišťovali správci honitby, z každého kusu odesílali vzorek do laboratoře.