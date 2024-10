Policie vyšetřuje napadení dětí v Husinci. Podle rodičů je udeřil bývalý starosta

K incidentu mělo dojít v neděli odpoledne u řeky Blanice, nedaleko azylového domu. „Házeli si s míčem o strom a trefili vodníka, kterého pán ručně vyřezával. To ho asi naštvalo, vyběhl na ně a začal je mlátit,“ popsala matka napadeného dítěte Iveta Truhlářová.

Chlapec i dívka skončili v nemocnici. Na případ upozornilo vedení Azylového domu Rybka, ze kterého jedno z dětí pochází. „Ty děti to mají hrozně těžké. A když jim ještě někdo naloží fyzicky, tak si myslím, že to je opravdu špatně. Nechci, aby se to zametalo pod koberec,“ řekla ředitelka Azylového domu Rybka Eva Dvořáková.

„Má zablokovanou krční páteř, zjistili to včera v budějovické nemocnici,“ řekla matka dítěte. „Cokoliv by mohl teď udělat pro to, aby mohlo být trošku líp. Ale on se k tomu nemá ten člověk. To je prostě špatně,“ poznamenal otec druhého dítěte Radek Bureš.