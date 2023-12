Plány na novou zlínskou krajskou nemocnici definitivně končí

„Je naprosto nereálné soustředit se na jeden velký projekt, který by spolykal všechny volné peníze. Musíme se starat o veškerý krajský majetek, to znamená ostatní nemocnice, školy, cesty, kulturní instituce a další majetek v oblasti veřejné správy,“ uvedl hejtman.

Nové vedení kraje pod vedením hejtmana Radima Holiše (ANO) projekt odložilo, krajští zastupitelé před dvěma lety schválili prodloužení investičního záměru do roku 2040, nyní jej zrušili. Hejtmanství chystá rekonstrukci a dostavbu Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně v současném areálu. Výstavba nové nemocnice v Malenovicích by ohrozila rozvoj Zlínského kraje a ekonomicky ho paralyzovala, uvedl Holiš.

Od roku 2020 také vzrostly ceny stavebních materiálů, energií a dalších nákladů, které by ovlivnily konečnou cenu nové nemocnice. „Výstavba nové nemocnice v Malenovicích by ohrozila rozvoj Zlínského kraje a ekonomicky ho totálně paralyzovala. To je nepřípustné,“ uvedl Holiš.

Zrušení investičního záměru na novou nemocnici umožní podle Holiše nové využití zóny v Malenovicích. Mohlo by tam být i zdravotnické zařízení. „Musíme se připravovat na nepříznivý demografický vývoj Zlínského kraje, tedy fakt, že postupně budou stárnout silné ročníky a v tomto ohledu se nestačí soustředit pouze na výstavbu nové nemocnice,“ uvedl Holiš. Zastupitelům řekl, že začíná debata o tom, co v malenovické zóně bude.

Nová nemocnice by byla levnější, argumentovali lidovci. Holiš nesouhlasí

Čunek v pondělí vyzval zastupitele, aby se rozhodnutí o ukončení investičního záměru na novou nemocnici nechalo na příští vedení kraje. „Nebrání nám to v tom, abychom plánovali, co tam bude. Plán můžeme udělat, ale nemusíme tuto věc rušit. Když představíme, co tam má být, může se lépe rozhodovat o zrušení investičního záměru,“ uvedl Čunek.

Avizované náklady na novou nemocnici v Malenovicích byly osm miliard korun. Podle Čunka a dalších lidovců by se u nové nemocnice již dělala hrubá stavba a byla by levnější než rekonstrukce současného areálu. „Oprava staré nemocnice byla tak komplikovaná, že se ukázalo, že se vyplatí postavit nemocnici novou,“ uvedl Čunek. Areál KNTB je podle zastupitele Vojtěcha Volfa (KDU-ČSL) přežitý, nedají se tam dělat velké investice.

Podle Holiše by ale nová nemocnice byla dražší, do KNTB se muselo hned investovat. Hejtmanství chystá dostavbu KNTB. Plán počítá nejdříve se stavbou porodnice za 1,1 miliardy korun, stavba by měla začít na konci příštího roku. O tři roky později by měl začít vznikat nový centrální pavilon urgentní medicíny, který má stát asi čtyři miliardy korun, stavět by se měl tři roky. Spolu s dalšími investicemi a rekonstrukcemi by rozvoj nemocnice měl stát v nadcházejících letech šest miliard korun.