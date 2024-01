Pardubický pivovar mění majitele. V areálu by mohlo vzniknout i nové bydlení

O starý pivovarský areál se původně zajímala také pardubická radnice. Nakonec ale Staropramenu nabídku nepodala. Má nicméně jasno, co by se s areálem mělo stát. „Návrh nového územního plánu tam umožňuje smíšenou městskou zástavbu, tím pádem bydlení. Celá tato část se stává obrovským přestavbovým územím,“ nastínil primátor Jan Nadrchal (ANO).

Pivovar v Pardubicích vařil pivo od roku 1871 do konce loňského března. Jako menší z domácích podniků dodával na trh v poslední době kolem 80 tisíc hektolitrů ročně. Bývalý sládek Milan Rambousek doufá, že se do budoucna zachová alespoň původní vstupní budova. Věří, že nakonec by se tam mohlo vrátit i vaření piva, i když v menším rozsahu. „Možná, že by se tam mohl udělat nějaký minipivovar, který by město oživil,“ míní.

Konec výroby piva zdůvodnil Staropramen dopady pandemie i ruské války proti Ukrajině. Pivovaru se nedařilo uskutečnit výrobní a obchodní plány. Část pardubické produkce převzal pivovar Ostravar, který smíchovská skupina vlastní. Výrobní část byla po březnu zakonzervována, v administrativní budově dál sídlilo vedení firmy a ostraha. Funguje pivovarská restaurace, kterou má v nájmu externí provozovatel.