Antimonopolní úřad udělil Pardubicím pokutu za zadání nového územního plánu

Pardubice dostaly od antimonopolního úřadu pokutu 130 tisíc korun. Radnice podle něj chybovala, když zadala zpracování nového územního plánu. Pardubice na tento strategický dokument čekají už 23 let. Rozhodnutí zatím není pravomocné, město proti němu podalo rozklad.

Nový územní plán zůstává zatím jen na papíře, už teď je ale kolem něj rušno. Město zadalo jeho zpracování zahraniční firmě v roce 2011, ta ale práci nedokončila. Uzavřelo proto smlouvu s architektonickým ateliérem, který se na zpracování spolupodílel, místo toho, aby vypsalo nový tendr.

„Zadavatel neměl úplně prokázáno, že nový dodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady,“ uvedl mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.

Město i zpracovatel se brání tím, že předání bylo právně v pořádku. „Je to naprosto v pořádku i podle právníka, který to posuzoval z pohledu veřejných zakázek,“ tvrdí zpracovatel územního plánu Milan Svoboda. Rozhodnutí ještě musí posoudit šéf antimonopolního úřadu Petr Mlsna.

Pro Pardubice je to problém, strategický dokument chtěly schvalovat příští rok. „Situace je nesmírně složitá, komplikuje to všem jejich záměry, investice a samozřejmě to komplikuje život i úředníkům,“ řekl radní František Brendl (Společně pro Pardubice).