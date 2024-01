V olomouckých městských bytech zdraží nájemné. O některé jednotky se bude soutěžit v aukcích

Vedoucí provozního oddělení Správy nemovitostí Olomouc Jiří Mach nyní provádí trojicí nově zrekonstruovaných bytů v bývalé budově rozhlasu na olomouckém hlavním náměstí. Právě tyto prostory budou určeny k soutěži, kdo nabídne nejvyšší nájemné. „Dosud to bylo tak, že se standardně byt od nás zveřejnil, zájemci podali žádost a bytová komise na základě nějakého způsobu vybírala,“ popsal Mach.

Nově budou radní každý uvolněný městský byt posuzovat, zda je vhodný do aukce, nebo jako podporované bydlení. „Sledujeme to, abychom sociální byty rozprostřeli. U startovacích bytů zvažujeme velikost. Byty do aukcí se snažíme vybírat tak, abychom opravdu nabídli byty kvalitní, zrekonstruované, na dobrých adresách,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc).

Radnice vlastní celkem 1520 bytů, 557 z toho je určeno pro seniory, 68 je bezbariérových. Ročně se pak uvolní zhruba čtyřicet jednotek, právě ty čekají největší změny.