Nemocnice v Sušici musí zaplatit kraji pokutu za to, že dva týdny nezajišťovala dětskou pohotovost

Sušická nemocnice musí Plzeňskému kraji zaplatit pokutu téměř půl milionu za to, že v ní víc než dva týdny nefungovala dětská pohotovost. Hejtmanství zařízení na provoz pohotovostí posílá dvanáct milionů ročně. Nemocnice výpadek vysvětluje tím, že na pokrytí služeb neměla dost pediatrů.

Ordinace na dětské pohotovosti v Sušici byla od 23. září do 8. října zavřená. Vedení nemocnice bude pauza stát 480 tisíc korun. „Za každý den neposkytnutí služby je ve smlouvě pokuta třicet tisíc korun a Nemocnice Sušice nebyla schopna službu zajistit po dobu šestnácti dnů,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti).

Kvůli nedostatku pediatrů bude omezovat provoz i dětská pohotovost v tachovské poliklinice. Lékaři budou od ledna ve všední dny sloužit jen do deváté hodiny večer. V sobotu a v neděli jen od osmi do osmi. V noci budou muset rodiče s dětmi do Plzně nebo si zavolat rychlou záchrannou službu. „My v tuto chvíli máme pět lékařů a obsazujeme je na třicet služeb v měsíci, takže bychom potřebovali minimálně další dva až tři lékaře,“ spočítal ředitel Polikliniky Tachov Petr Tuháček.

Benefity na pediatry nezabírají

Klasické benefity jako byt a vybavená ordinace zatím nezabraly. Tachov k tomu s pomocí Plzeňského kraje nově přidává i náborový příspěvek půl milionu korun.

„Ono to, že sem někoho dostaneme na ambulanci, nutně neznamená, že bude sloužit i pohotovost. Náš interní deadline je do 1. července, do kdy máme smlouvu s krajem,“ řekla místostarostka Tachova Vendula Machová (nestr.).

Díky dočasně upravené smlouvě se tachovská poliklinika, na rozdíl od sušické nemocnice, pokutě za omezení dětské pohotovosti vyhne. Obě zařízení se ale shodují na tom, že najít nové pediatry je téměř nemožný úkol.