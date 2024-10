Někdo dal opakovaně na koleje u Plzně betonové překážky. Mohl způsobit neštěstí

Už podruhé letos narazil vlak do betonové překážky, kterou někdo nastražil na koleje u Plzně. Oba případy se staly na stejné mezinárodní trati směrem na Domažlice a dál do Německa. Ani v březnu, ani tentokrát se nikomu nic nestalo. Pokud ale někdo překážku na koleje položil úmyslně, půjde o trestný čin, za který hrozí až osm let vězení. Když se to stalo v březnu poprvé, policie vyšetřování odložila, protože pachatele nezjistila. Souvislost obou případů prověřuje.

„Je to spíš jako takový škrábanec, ale vzhledem k tomu, že se jedná o nové zařízení ETCS, tak se to musí všechno důkladně zkontrolovat, případně vyměnit,“ ukázal poškození přednosta provozního pracoviště ČD Plzeň Ondřej Živný. Škody velké nejsou, necelých sto tisíc korun. Přesto dosud stojí poničený vlak v plzeňském depu. „Jízdní plocha kola je poškozená, i okolek, který ten vlak drží na kolejích, tak to teď musí proměřit, vyzkoušet,“ ukázal Živný.

Byl to první osobní vlak, který to ráno po trati z Domažlic do Plzně jel. Ve čtvrti Skvrňany narazil do betonového bloku. Ve voze jelo pětašedesát cestujících a další dva členové posádky. Nikdo se nezranil. Stejně jako před sedmi měsíci. I počet cestujících byl skoro stejný. Hasiči tehdy evakuovali sedmdesát lidí.