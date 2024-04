Nechceme žít vedle baterkárny, opakují obyvatelé Dolní Lutyně

V Dolní Lutyni se konalo další setkání zástupců obce, kraje, zástupců projektu a místních obyvatel kvůli případné stavbě nové továrny na baterie do elektroaut. Druhá veřejná prezentace se nesla opět ve vyostřené atmosféře. Nové informace ale nezazněly. Podle investorů přinese gigafactory do regionu práci a okolním obcím peníze, místní ale namítají, že to bude na úkor půdy a okolní přírody. Místní obyvatelé zvýšenými hlasy zopakovali, že nechtějí žít vedle baterkárny.

Kompenzace pro domácnosti

Palička řekl, že investor je pro kraj tak významný, že poté, co odmítl brownfieldy a další plochy, začali znovu zvažovat i území v Dolní Lutyni. Petr Očko z ministerstva průmyslu a obchodu zmínil, že pokud investor svůj podnik postaví, přínosem pro Dolní Lutyni bude zejména výrazný nárůst financí v obecním rozpočtu. Řeší se podle něj i to, jak by lidem újmy co nejvíce kompenzovali, a začínají se zabývat i otázkami přímých kompenzací pro zasažené domácnosti.

Proti plánu na továrnu v pětitisícové Dolní Lutyni vznikla petice, kterou už podepsalo více než tři tisíce šest set lidí. V obci se současně s volbami do Evropského parlamentu uskuteční místní referendum. Lidé budou hlasovat, zda souhlasí, aby obec podávala námitky proti návrhu aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která vytyčuje plochu strategického podnikatelského parku na území Dolní Lutyně, a aby rovněž uplatňovala námitky proti povolení stavby průmyslového areálu.