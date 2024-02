Návrat zaměstnanců Liberty Ostrava se znovu odkládá. Podle odborů se situace jen tak nezmění

Do práce v huti chodí celou dobu jen lidé, kteří pracují na nezbytné údržbě. Celkem jde asi o čtyři sta zaměstnanců. Před časem se k nim přidalo zhruba dvě stě pracovníků z provozů výroby pásů a důlních výztuží, které se podařilo napojit na dodávky tepla od společnosti Veolia Energie. Dalších zhruba čtyři sta lidí jsou podle Slaniny pracovníci administrativy, kteří ale pracují z domova.

Slanina nemá signály, že by se blížila dohoda

Slanina také uvedl, že do středojemné válcovny by mohlo nastoupit asi tři sta lidí. Očekává, že by se tak mohlo stát přibližně do dvou týdnů. „Tato válcovna se napojila na Veolii, takže taky bude vyhřívaná, je přepojená na zemní plyn, takže pece lze provozovat,“ dodal odborový předák. Podle něj se navíc musí počkat i na dovoz materiálu, z něhož se bude válcovat.

Zároveň připomněl, že pokud by se huti podařilo dohodnout se společností Tameh Czech, mohly by pominout překážky na straně zaměstnavatele a lidé by se mohli vrátit do práce. Obnovení výroby by ale i po domluvě s Tamehem trvalo podle Slaniny minimálně dva, spíše tři týdny.

Nicméně odbory nemají žádné signály o tom, že by se situace v podniku mohla výrazně změnit. „Nevidím žádné praktické věci, které by směřovaly k tomu, že se blížíme k dohodě s Tamehem. Jsme každý týden ubezpečováni, že jednání probíhají, v pondělí zaznělo, že probíhají v nějaké větší míře, ale nakolik je to fakt, že to někam spěje, nedokážu z těchto prohlášení vydedukovat," řekl Slanina.

„Smlouvy na dodávky energií jsou nevýhodné a v podstatě to potápí celou huť. Ceny byly nastaveny tak, že to nebylo akceptovatelné. Je složité změnit dodavatele. Tameh je tak klíčový, že bez toho to nepojede,“ upozornil ve vysílání ČT24 předseda odborů na rourovně v Liberty Ostrava Petr Zegzulka.