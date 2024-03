Na rychlíkové trati z Brna na Ostravu a Olomouc začala týdenní výluka kvůli údržbě tratě

Výlukový autobus z Brna do Přerova

Kvůli týdenní výluce na rychlíkové trati z Brna na Ostravu a na Olomouc začaly místo vlaků vozit cestující autobusy. Nepojedou ani osobní vlaky z Vyškova do Přerova.

Výluka je nutná kvůli údržbě staré jednokolejné tratě. Ostravské rychlíky, které provozuje RegioJet, budou nahrazené autobusy mezi Brnem a Přerovem. Přepravu kol zajišťuje dopravce pouze ve vybraných autobusech do vyčerpání kapacity. Olomoucké rychlíky, které provozují České dráhy, nahradí autobusy mezi Brnem a Nezamyslicemi. Podle výlukového jízdního řádu je zajištěná přeprava kol v nákladním autě pouze o víkendu. Místo osobních vlaků pojedou autobusy mezi Vyškovem a Nezamyslicemi a i v tomto případě je možné přepravit kolo pouze o víkendu. Vyplývá to z informací na webu společnosti Kordis JMK.

S výjimkou dvou případů budou autobusy zastavovat u vlakového nádraží, pouze v Ivanovicích na Hané a ve Chvalkovicích na Hané zastaví na autobusové zastávce v obci. V Brně budou autobusy odjíždět od viaduktu u nádražní budovy.

Připravuje se modernizace tratě z Brna do Přerova

Časté několikadenní výluky komplikují železniční dopravu mezi největšími moravskými městy řadu let kvůli tomu, že Správa železnic už pouze udržuje trať v provozuschopném stavu. Zhruba deset let připravuje modernizaci tratě z Brna do Přerova. Jde víceméně o novostavbu dvoukolejné tratě pro rychlost až 200 kilometrů za hodinu.

Mezi Přerovem a Nezamyslicemi by se mělo začít stavět příští rok a hotovo má být v roce 2028. Navazující úseky směrem k Brnu by měly být rozestavěné v roce 2026, ale dokončené až po roce 2030.