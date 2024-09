Na jihočeském nebi hlučí bojová letadla. Lidé si na armádní cvičení stěžují

První dva stroje mohli lidé vidět ve čtvrtek krátce po poledni. Společně s nimi se cvičení Ample Strike přesunulo právě na jih Čech. Letiště u Českých Budějovic budou využívat nadcházející dva týdny, pohybovat se tam však budou jenom ve všední dny.

„Lidé jsou zde zvyklí pouze na komerční provoz, ale letoun L-159 dělá mnohem větší hluk, takže ta zátěž větší bude, a to hlavně při vzletu nebo při přistání,“ vysvětlil velitel úkolového uskupení pplk. Pavel Linhart.

Někteří lidé si stěžují na hluk

Někteří lidé už si pohybu bojových letounů všimli. Pociťují ho především ti, kteří mají domy v přistávacím koridoru. „Ta hluková stopa je obrovská. Samozřejmě probíhá to v rámci dne i noci, takže kvalita životů se v důsledku toho mění,“ stěžoval si obyvatel Roudného Milan Černoch. „Pochopitelně když to letadlo přistává nebo startuje, tak to tichošlápek není,“ dodal Miroslav Novák z Roudného.

Letiště se nachází v obci Planá, odtud ale prý zaznívají jiné hlasy. „Nezaznamenal jsem, že by si někdo stěžoval, nebo se dál vyptával. Místní občané byli zvyklí na dřívější vojenská cvičení, takže to, co zatím probíhá, asi nezaznamenali,“ míní starosta Plané Tomáš Pintér (nestr.).