Muzeum shání vybavení do Hrabalovy chaty. Zveřejnilo seznam dobových předmětů s fotografiemi

Polabské muzeum shání vybavení do chaty Bohumila Hrabala. Podle ředitele muzea chybějí některé dobové prvky do horního patra chaty v Kersku včetně kuchyně, muzeum ale shání třeba i popelníky nebo ptačí budku. Seznam hledaných předmětů zveřejnilo na svém webu. Co přesně potřebují, částečně zjistili historici z fotografií, v některých případech se ale museli spokojit se svým odhadem.

Chatu Bohumila Hrabala koupil v roce 2021 Středočeský kraj, Polabské muzeum dostalo za úkol udělat v ní muzeum. Koncepci expozice označuje jako haus muzeum, v němž by návštěvníci měli pocit, jako by přišli ke spisovateli na návštěvu a Hrabal jako by jen odešel na procházku. K tomu je ale potřeba nejen vrátit dům do stavu z doby, kdy jej Bohumil Hrabal využíval, ale také jej vybavit v dobovém duchu odpovídajícím 70. až počátku 90. let minulého století. „Hledáme spoustu věcí od nábytku přes oděvní součástky, vybavení kuchyně po spoustu drobností. Jejich seznam je na našich webových stránkách,“ shrnul ředitel Polabského muzea Jan Vinduška. Hledané vybavení nemá být původní, skutečné Hrabalovo, ale co nejpodobnější věci, které může mít někdo třeba rovněž ve své chatě nebo doma. Podle Vindušky vycházejí historici z fotografií pořízených v Hrabalově chatě. Snímky také zveřejnili v seznamu hledaných předmětů. U některých však fotky nejsou, protože neexistují. Vycházejí tak ze vzpomínek pamětníků a někdy musí jen hádat. „Kuchyně je pro nás nejméně zmapovaná. Z té nemáme vybavení, takže sháníme nábytek, který by zhruba odpovídal představě,“ připustil ředitel muzea.