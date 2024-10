Místo nefunkčních moderních trolejbusů jezdí v Jihlavě staré autobusy

Místo šesti komfortních trolejbusů, které se mohou odpojit od trolejí a pokračovat v jízdě díky bateriím, jich v Jihlavě jezdí stěží polovina. Zbytek stojí kvůli různým závadám. Magistrát přitom investoval stovky milionů do rozšíření této dopravy. Místo nových vozů ale ulicemi jezdí osmnáct let staré naftové autobusy.

Jihlavou dál jezdí hlučné, zastaralé autobusy bez klimatizace z roku 2006. Bez nich by dopravní podnik přepravu cestujících v takovém rozsahu, jak má ve smlouvě s městem, nezvládl. „Je to naftový autobus Euro 3, používali jsme je celé léto za nefunkční parciální trolejbusy,“ řekl ředitel Dopravního podniku Jihlava Radim Rovner.

Tři z šesti vozů stojí v dopravním podniku a čekají na opravu. „Na nové lince F zkolaboval vůz. Než se zajistila náhradní doprava, cestující došli domů pěšky,“ popsal Rovner. Stěžují si cestující i řidiči. Dopravní podnik už přistoupil i k sankcím za pozdní odstranění reklamačních závad.

„Reklamační závady jsou ve spolupráci s dodavateli komponentů průběžně odstraňovány a zákazník je informován na týdenní bázi o postupu v servisních zásazích a dodávkách náhradních dílů,“ uvedla společnost Tram for Envi v e-mailu pro Českou televizi.

„Vozy mají zpoždění nebo nedojedou nebo mají výpadek. To nás velmi mrzí a cestujícím se za to omlouváme,“ řekl mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk. Jihlava plánuje rozšířit trolejové vedení do dalších částí města. Cestující mohou doufat, že na trasách nebudou nakonec jezdit zastaralé naftové autobusy.