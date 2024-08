Mariánské Lázně chtějí novou lanovku. Zatím bude po opravě jezdit stará

Provozovatel lanovky v Mariánských Lázních, ze které museli v neděli kvůli technické závadě hasiči evakuovat osmnáct lidí, potvrdil, že se po opravě opět zprovozní. A to i přesto, že město jako majitel dráhy usiluje pro příští rok o demolici lanovky a výstavbu nové.

Turisté měli v pondělí smůlu, lanová dráha byla mimo provoz. Lidé museli z kopce do města po svých. Lanovku, v jejíž strojovně povolil ventil, chce nechat její provozovatel opravit. Přestože je zastaralá a funguje 34 let. „Tahle technická závada samozřejmě neodstaví lanovku napořád. Ale odstaví ji teď na nutně nutnou dobu, aby se provedla oprava,“ řekl ředitel Snowhill Mariánské Lázně Vladimír Černý.

Jak dlouho to bude trvat, provozovatel ale neví. Vedení města doufá, že závada může urychlit přípravy na výstavbu nové lanovky. Hasiči o víkendu z kabinek uvázlých v desetimetrové výšce dostali po lanech na zem do bezpečí osmnáct turistů. „Ten zásah proběhl poměrně rychle. V tuto chvíli nemáme žádné informace o tom, že by někdo byl zraněný,“ řekl mluvčí HZS Karlovarského kraje Martin Kasal.