Maketa pivovarské rozhledny roste na křižovatce v Humpolci. Městu se to nelíbí

Lokální soukromý pivovar staví na kruhovém objezdu v Humpolci reklamu v podobě makety rozhledny na pivovarském komíně. Vedení města ale vadí, že investor záměr s městem nijak neprojednal. Podle starosty Petra Machka (sdružení nezávislých kandidátů Humpolec GO) je křižovatka vstupní branou do města a jako taková by měla odkazovat na jeho tradiční hodnoty nebo historii. Kvůli stavbě se navíc na vjezdu do města tvoří kolony.

Podle vedení města je ale křižovatka vstupní branou do města. „Takže si myslím, že by měla vzniknout nějaká elementární diskuse: pokud by něco mělo vzniknout, tak co by to mělo být,“ poznamenal starosta Humpolce Machek.

Pozemek spravovaný ŘSD

Do diskuse s městem se ale soukromý investor nepustil. „Protože maketa bude stát na pozemku spravovaném ŘSD, město Humpolec není účastníkem řízení a my nemáme povinnost město do řízení zařadit,“ poznamenal Tulis.

„Já si nemyslím, že by tam mělo něco stát. Ale pokud ano, tak stojí za to rozvíjet hodnoty, které město má a na základě kterých vyrostlo,“ poznamenal starosta.