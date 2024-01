Lyžařské kurzy zdražily. Část škol proto cenu tlačí dolů zkrácením pobytů

Spolu s růstem nákladů se letos opět navýšily ceny školních lyžařských kurzů. V průměru se zvedly asi o čtvrtinu, částka se pohybuje v rozmezí od zhruba 3500 do 8500 korun. Některé školy na zdražení reagují zkrácením kurzů. Zájem o ně mezi studenty přesto zůstává zhruba stejný.

Aby školy nemusely kurzy lyžování výrazně zdražit a daný výcvik tak zůstal dostupný pro co největší počet žáků nebo studentů, začali ředitelé některých škol pobyty na horách zkracovat.

Studenti klatovského gymnázia například letos nevyrazili na hory v neděli odpoledne jako v předchozích letech, ale až v pondělí ráno. „Vždycky je to vztaženo i k ceně skipasu. Jestli pořizovat pětidenní nebo čtyřdenní. Pak vychází lépe varianta jet brzy ráno v pondělí, bleskově rozřadit žáky do družstev a okamžitě se pustit do výcviku,“ popsal zástupce ředitele Rudolf Salvetr.

Benefity zdravotních pojišťoven mohou část nákladů pokrýt

Rodiče zároveň začali více využívat benefitů zdravotních pojišťoven, které jim část nákladů za dítě uhradí. „Lyžařský kurz stojí okolo sedmi tisíc, o příspěvek jsme žádali,“ prozradil student gymnázia Martin Bureš. Například největší zdravotní pojišťovna letos dětem přispívá na zimní kurzy částkou dva tisíce korun.

Zájem o lyžařské kurzy přes jejich vyšší cenu zůstává na většině míst stejný jako v předchozích letech. „Denně jsme tu měli okolo sedmi set, osmi set návštěvníků, z čehož minimálně dvě třetiny byly lyžařské kurzy,“ nastínil vedoucí provozu Ski areálu Špičák Vladimír Kasík.

Některé školy však registrují i pokles zájmu. „Jezdilo nám kolem 45 až padesáti dětí a dnes máme deset,“ konstatovala ředitelka Střední školy cestovního ruchu a grafického designu v Pardubicích Zita Štieglerová. Část studentů ale na kurz nejela i proto, že v dalším ročníku jim škola nabídla čtyřdenní lyžování v Rakousku, které je dražší o devět set korun.