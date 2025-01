Lidé bez domova hlídají katedrálu v Plzni před vandaly

Na ulici strávil Jan Černega celkem čtyři roky. Od začátku ledna je jedním ze strážců katedrály. Oslovila ho nová příležitost i možnost stálého příjmu. „Prohlížím si především lidi, kteří chodí dovnitř a tipuju, kdo z nich by mohl vypadat jako bezdomovec nebo eventuální zloděj. A učím se dějepis téhle katedrály,“ vysvětlil.

Případů nevhodného chování přibývalo v katedrále i jejím okolí. „Přicházejí i lidé, kteří se nechovají způsobem, který je hodný tohoto chrámu,“ postěžoval si v prosinci biskup plzeňský Tomáš Holub.

Vandalové se stáhli

Od té doby, co u katedrály hlídkují strážci, k žádným problémům s vandaly nedošlo. Zatím vždycky zasáhli včas. „Když se podíváte, jak to kolem katedrály vypadá, je jasné, že to zatím funguje, a pokud já mám informace, tak ty dotyčné to docela i baví,“ řekl radní pro oblast bezpečnosti Tomáš Kotora (PRO Plzeň).