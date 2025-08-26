Příběh, o kterém podle odborníků brzy napíší světové lékařské časopisy, prožili zdravotníci několika oborů v Hradci Králové. Bleskovým zásahem zachránili těhotnou ženu ve stavu klinické smrti a současně přivedli na svět zdravého novorozence. „Srdeční zástava zejména v pokročilém stupni těhotenství je naprosto raritní situace. Za posledních deset let jsme řešili pouze jediný takový případ. Celosvětově je přežití naprosto sporadické,“ podotkl tamní lékař Anatolij Truhlář. Zákrok včetně porodu trval čtyřicet minut.
Hradečtí zdravotníci zachránili těhotnou ženu v klinické smrti i její dítě
3 minuty