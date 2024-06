Hasiči v bytě v Klatovech našli mrtvého muže, podle policie zemřel násilnou smrtí

„Soudní lékař ohledal tělo a shledal, že muž zemřel násilnou smrtí. Případ si převzali krajští kriminalisté,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Brožová. V souvislosti s požárem pátrala policie po osobním vozidle značky Volkswagen Touran modré barvy a po osmapadesátileté ženě, která měla v autě jet.

„Panuje důvodná obava, že by si mohla ublížit,“ napsala dopoledne policie na sociální síti X. Později informovala, že ženu nalezla mrtvou u automobilu. Server Novinky.cz napsal, že při požáru zemřel manžel hledané ženy. „Sousedé vypověděli, že manželé mezi sebou měli dlouholeté neshody,“ uvedl.

Část lidí se z hořícího domu evakuovala sama

Záchranáři k požáru bytu vyslali výjezdové skupiny z Klatov a vůz pro řešení hromadného neštěstí. „Na místě se lidé částečně evakuovali sami, kolegové si do péče vzali muže ročník 1984, a malou holčičku. Oba potřebovali kyslíkovou terapii a následně byli transportováni do klatovské nemocnice. Pro ostatní osoby na místě byly zajištěné deky a tekutiny až do příjezdu evakuačního autobusu,“ řekla mluvčí záchranky Svobodová.