Embolii umí vinohradští doktoři řešit i bez léků. Operace je ale náročná

Embolie je onemocnění, které bezprostředně ohrožuje život. Obvyklou léčbou bývá rozpuštění krevních sraženin, které ohrožují fungování plic. K tomu ale musí pacient pozřít léky na ředění krve, což v některých případech není možné kvůli jiným komplikacím.

Ve vinohradské nemocnici provádějí kardiologové operaci, která je alternativou k rozpuštění sraženin pomocí léků. „Zákrok začíná tím, že musím zajistit přístup do stehenní žíly, přes kterou se potom dostáváme do plicních tepen,“ popsal lékař Josef Kroupa. Do těla pak takto kardiologové vsunou zhruba osm milimetrů širokou hadičku, kterou sraženiny odsají.

Princip je to jednoduchý, ale provedení zákroku velmi náročné. Lékaři se do něj pouští jen zřídka. Na Vinohradech jsou ale k dispozici i regionálním nemocnicím, aby jim poskytli radu při nejsložitějších případech embolie.