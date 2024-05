Česká pošta odložila testování mobilní pošty na Hradecku. Obce jsou proti zrušení kamenných poboček

Česká pošta musela odložit testování takzvané mobilní pošty ve třech obcích na Královéhradecku. Dvě ze tří vesnic jí odmítly dát povolení k záboru obecních prostor pro stání poštovního vozu. Obce mají obavu, že pošta u nich po testovacím provozu zruší kamennou pobočku a chtějí tomu zabránit. Tříměsíční testovací provoz začal jen ve třech obcích na Rychnovsku, a to v Černíkovicích, Lukavici a v Liberku.

Podle starosty Blešna Miloše Buroně (nestr.) je testovací provoz mobilní pošty cílený krok, jak kamenné pobočky zlikvidovat. Neposkytnutím záboru se tomu obec snaží zabránit. „Místo vyřizování v komfortu pobočky by lidé chodili k dodávce. Mobilní pošta by snížila otevírací dobu o čtyřicet procent ze sedmnácti na deset hodin týdně,“ řekl starosta. Mobilní pošta podle něj měla stát na nevhodném místě u hlavní silnice, po které denně projede sedmnáct tisíc aut.

Česká pošta podle mluvčího Matyáše Vitíka rušení poboček, kterých je nyní dva tisíce devět set, neplánuje. Uvedl, že z pohledu legislativy jsou kamenná pobočka, pošta Partner nebo mobilní pošta na stejné úrovni. Po vyhodnocení tříměsíčního zkušebního provozu by se pošta měla rozhodnout, zda zachová kamennou pobočku nebo v obci zavede mobilní poštu.

„Testujeme další využití potenciálu mobilních pošt, a to v obcích, kde sice kamenná pobočka existuje, ale vzhledem například ke zkráceným úvazkům, dovoleným nebo nemoci jsou poštovní služby poskytovány na základní úrovni,“ řekl mluvčí pošty. Dodal, že v budoucnu by mobilní pošta mohla nabízet služby Czech Pointu, který na pobočkách v menších obcích není. Mobilní pošty by mohly poskytovat i vybrané služby Úřadu práce ČR.