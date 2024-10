Bystřice pod Hostýnem neprodá bývalý hotel Podhoran

Zastupitelé Bystřice pod Hostýnem odmítli prodej bývalého hotelu Podhoran developerské společnosti JTH Reality. Firma v chátrajícím objektu plánovala vybudovat byty, restauraci a další komerční prostory i kanceláře, které by si měl pronajímat městský úřad. Počítala také se stavbou podzemního parkoviště.

Proti prodeji nevyužívané budovy letos vznikla petice. „Petici podepsalo asi tisíc padesát občanů, což je na to, jaká je atmosféra ve městě, velmi slušný počet,“ řekl bývalý starosta a nyní opoziční zastupitel Zdeněk Pánek (ODS, za SNK Evropští demokraté), který hlasoval proti prodeji objektu. Navrhl, aby byl do pondělního programu zastupitelstva zařazen bod o vyhlášení referenda k prodeji Podhoranu, dostatečnou podporu však nezískal.

Prodej Podhoranu podpořilo pět z dvaceti přítomných zastupitelů, ostatní hlasovali proti. S prodejem budovy nesouhlasila kvůli zkušenostem z minulosti také část obyvatel města. Na zasedání zastupitelstva se jich v pondělí sešly desítky. Do roku 2017, než někdejší hotel město za 16,9 milionu korun koupilo od soukromého majitele, totiž objekt několik let fungoval jako ubytovna pro sociálně slabé. Na potíže s problémovými obyvateli, kteří v drtivé většině přišli odjinud, si tehdy stěžovali místní obyvatelé, zástupci škol i obchodníci.

Minulé vedení města chystalo rekonstrukci objektu. Chtělo v něm mít kanceláře pro městský úřad, zvažovalo také, že by v budově mohla být knihovna, případně opětovně restaurace. Současné vedení bystřické radnice však navrhlo prodej budovy. Rekonstrukce by totiž podle materiálu, s nímž představitelé města seznámili veřejnost, přišla na 185 až 261 milionů korun. „Pokud bychom se rozhodli jít do rekonstrukce, tak bychom se nevyhnuli úvěru,“ řekl současný starosta Zdeněk Rolinc (BEZPP, za Nestraníky), který prodej podpořil.

Na opravu budovy podle něj nyní město nemůže využít žádné vhodné dotační tituly. Také proto se domnívá, že financování rekonstrukce Podhoranu aktuálně pro město není finančně únosné. „Naše snaha od počátku spočívala v tom, aby se objekt opět vrátil do života ve městě,“ uvedl k navrhovanému prodeji Rolinc.