V týdnu se postupně oteplí, v pátek může být až osmnáct stupňů

V pondělí bude přes den polojasno až jasno, zejména na severu až oblačno. Od západu bude postupně přibývat oblačnosti a k večeru může hlavně v jihozápadní polovině území pršet. „Budou to velmi slabé srážky, i na horách by úhrny měly být pouze do deseti milimetrů,“ popsala meteoroložka ČT Milada Křížová. Odpolední maxima budou mezi deseti až čtrnácti stupni.

Od úterý do čtvrtka bude polojasno až jasno, déšť bude pouze ojedinělý. Ve středu ráno je podle meteorologů nutné počítat s četnými přízemními mrazíky. „Očekáváme teploty pět až jeden stupeň Celsia,“ upřesnila Křížová. Na některých místech se mrazíky mohou objevit i v úterý. Teploty přes den začnou postupně růst, a to na čtrnáct až osmnáct stupňů v pátek, který tak bude zřejmě nejteplejším dnem celého týdne.

Na víkend a pondělí příštího týdne meteorologové očekávají oblačno až polojasno, místy s deštěm nebo přeháňkami. Odpolední maxima budou do sedmnácti stupňů.