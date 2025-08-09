Meteorologové zmenšili územní platnost výstrahy před sobotními vysokými teplotami. Mohou být hlavně na jihu země, v části středních Čech a střední Moravy, v Praze a dolním Polabí. V neděli pak výstraha platí ještě pro jižní Moravu.
Meteorologové upřesnili výstrahu, tropy se vyskytnou na menším území
Výstraha platí od sobotního poledne do večera. V neděli odpoledne vysoké teploty hrozí jen na Moravě.
„Dnes (v sobotu) očekáváme v nižších a středních polohách v jižní polovině území místy teploty nad 31 stupňů Celsia (na jihu Moravy ojediněle až 34 stupňů). Ojediněle mohou teploty 31 stupňů překročit i v oblasti Pražské plošiny a dolního Polabí,“ uvedl Martin Tomáš z ČHMÚ. Také v neděli může být na jihu Moravy až 34 stupňů.
V pondělí se podle předpovědi ČHMÚ o několik stupňů ochladí, poté se teploty opět vrátí nad třicet stupňů.