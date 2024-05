Turistický svět je nám trochu ukradený, myslí si Janek Rubeš

„Dříve, když jsme chtěli natočit virální věc, tak musela být něčím zajímavá. Dnes se to šíří poměrně rychle. Recept na to ale není,“ vysvětluje s tím, že úspěch se nedá předem odhadnout. „Někdy se stane virálním video, které má dvacet vteřin a je vtipné, a jindy video, které má deset minut a je velice vážné,“ říká absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

„Jsou to témata jednoduchá na natáčení a zajímají mě. Turistický svět Prahy je zajímavý a je nám trochu ukradený,“ odpovídá a představuje svůj styl práce: „Důležité je to mít vyfutrované a až pak jít někoho konfrontovat, protože na to máte jen jeden pokus.“ Tipy na nepoctivá místa buď dostává, nebo je hledá třeba podle špatných recenzí na internetu.

Za největší úspěch při odhalování nekalých praktik Rubeš označuje zavedení možnosti do tří hodin vrátit směnárně vyměněné peníze. „Nejvíce mě ale asi bavilo odhalovat s youtuberem Jirkou Burýškem, kdo vlastní pražské směnárny. Dostali jsme se až na vesnice na Slovensku,“ usmívá se. V posledních letech pak Rubeš s Mikulkou zmapovali situaci na hraničních přechodech a to, jak se na nich nakupují dálniční známky. „Je to hodně smutné kino,“ komentuje.

Hodně pozornosti přitáhlo i jejich nedávné video o bankomatech, které požadují zaplatit za zobrazení zůstatku na účtu. „Je vtipné, že když natočíme dvacet videí o bankomatech okrádajících turisty o dvacet procent, tak to nikoho nezajímá. Pak natočíme jedno video o tom, že bankomat možná obere o dvacet korun Čechy, a česká média najednou přijedou. Říkám to trochu jízlivě, ale je to tak,“ míní úspěšný youtuber.

Youtubeři z pokojíčků

Na anglickém profilu sleduje dvojici přes 1,3 milionu lidí, český kanál má přes 560 tisíc odběratelů. „Optikou České republiky je to vlastně hodně, naopak milion lidí je celosvětově málo,“ usmívá se Rubeš a poodhaluje zákulisí natáčení: „Pokud točíme epizodu, jak se dostat na letiště, tak jednoduše popisujeme trasu. Když natáčíme konfrontaci s nějakým podvodníkem nebo loupežníkem, tak se to děje nějak samo. Honzík se vždy schová někam za roh, poslouchá a natáčí, když nám někdo vyhrožuje.“

Videa si stříhají sami, v naprosté většině Mikulka. Ilustrační záběry Rubeš podle vlastních slov nenávidí. „Nejsme jako youtubeři, kteří sedí v pokojíčku a říkají, jak se na Staroměstském náměstí podvádí. Přece si to tam musíme jít natočit,“ říká a naráží na to, že jejich záběry třeba s utíkajícími ruličkáři se objevují v cizích videích. „Na YouTube se můžeme bránit, ale nemyslím si, že to je nutné. Problém vidím v tom, když někdo vezme celé naše video, dá ho na jinou sociální síť a pak to ještě obhajuje tím, že mi dělá reklamu. Na tom ale jen vydělává jiná firma.“