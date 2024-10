SOUHRN: Zásadní události středy 23. října

Poslanci v úvodním kole řeší návrh státního rozpočtu na příští rok. Budou schvalovat jeho základní parametry, tedy příjmy, výdaje a schodek. Ten má příští rok činit 241 miliard korun, což je o 41 miliard méně, než má mít ten letošní upravený. Rozpočet není možné zamítnout, lze ho jen vrátit vládě k přepracování. To chce udělat opoziční ANO, SPD i Piráti. Šéf ANO Andrej Babiš návrh rozpočtu i kabinet ostře kritizoval, později se podobně vyjádřil i šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. Ostře hovořil i šéf SPD Tomio Okamura. Premiér Petr Fiala (ODS) označil návrh za více než rozumný kompromis. Poukázal na rekordní objem investic i plánovaný nejnižší rozpočtový schodek za posledních pět let.

Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí podle Deníku N končí ve funkci. Server o tom informoval s odvoláním na dva zdroje. Rezignaci by měl podle něj oznámit ve čtvrtek na tiskové konferenci. Podle mluvčí ministerstva školství Terezy Fojtové bude ve čtvrtek pokračovat jednání, o jehož výsledcích bude resort informovat na brífinku. Cermat je příspěvková organizace ministerstva, která má na starosti mimo jiné přípravu státních maturit či přijímacích zkoušek.

Evropská komise (EK) vyměřila pokutu 48,7 milionu eur (1,2 miliardy korun) Českým dráhám (ČD) a rakouské železniční společnosti ÖBB za to, že uzavřely tajnou dohodu o použitých osobních železničních vagonech, která poškozovala českého dopravce RegioJet. Obě společnosti porušily antimonopolní pravidla EU, uvedla Komise. ČD s rozhodnutím EK nesouhlasí, soukromého dopravce údajně nepoškodily. RegioJet uvedl, že se přihlásí o náhradu škody.





Maďarský premiér Viktor Orbán při příležitosti 68. výročí povstání vyzval Maďary, aby čelili Bruselu tak, jako se v roce 1956 postavili sovětské armádě. Nacionalista Orbán, který kritizuje protiruské sankce, to uvedl v době, kdy v jednom z nejnovějších průzkumů Orbánovu stranu Fidesz poprvé po čtrnácti letech předstihla opozice, a to protikorupční strana Respekt a svoboda (Tisza) vedená právníkem a diplomatem Péterem Magyarem. Pro stranu by nyní hlasovalo 42 procent rozhodnutých voličů.