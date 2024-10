SOUHRN: Zásadní události soboty 26. října

Po 101 letech končí existence Českých aerolinií, z Paříže do Prahy se na svou poslední cestu vydalo letadlo s kódem OK. „Bolí to, protože jsem u ČSA prožil asi čtyřicet let,“ konstatoval v 90' ČT24 bývalý kapitán aerolinií Miloš Kvapil. Své roky u ČSA označil za „fantastickou dobu“. Na poslední let se podívat nepůjde, nemá to podle něj smysl.