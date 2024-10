Noc na neděli bude o hodinu delší, začne platit zimní čas

Přechod na nový čas se konkrétně dotkne vlaků EN 406 Chopin na trase Mnichov – Břeclav – Ostrava – Varšava, EN 407 Chopin v opačném směru, EN 442 Slovakia ve směru ze slovenských Bánovcí nad Ondavou do Prahy, EN 443 Slovakia v opačném směru, nightjet 456 ve směru Štýrský Hradec (Graz) – Praha – Berlín, nightjet 457 v opačném směru, EC 458 Canopus na trase Praha – Lipsko – Curych a EC 459 Canopus v opačném směru. Ovlivněn bude i lůžkový vlak EN 50466 jedoucí z Prahy přes Linec do Curychu a také lůžkový vlak EN 50467 v opačném směru. Všechny tyto vlaky budou vyčkávat ve stanicích na nový čas.

Možný negativní dopad na zdraví

Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden ve válečných letech 1915 a 1916. Podruhé si na něj lidé zvykali za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Znovu se pak vrátil v době energetické krize na konci sedmdesátých let minulého století. Až do poloviny devadesátých let trval v Česku půl roku. Od roku 1996 se potom republika připojila ke zvyklostem v Evropské unii a letní čas od té doby trvá sedm měsíců.

Původně se zavedl kvůli úsporám energie, které jsou ale nyní zanedbatelné. Podle některých odborníků naopak převažují negativní důsledky na lidské zdraví. „Z našeho výzkumu vyplývá, že náhlé, i když malé, změny spánku mohou mít ničivý efekt,“ citovala už dříve agentura Reuters Amneeta Sandhu z Coloradské univerzity. Podle jeho výzkumu se po začátku letního času zvýšil počet infarktů o dvacet pět procent.

Na navrhovaném ukončení střídání časů se ale členské státy EU nedohodly a podle nařízení vlády budou občané dvakrát ročně přetáčet hodinky minimálně do roku 2026.