SOUHRN: Zásadní události soboty 23. srpna
Česko se připojilo ke kritice plánu osad na Západním břehu
Ke společnému prohlášení víc než dvou desítek zemí, které považují plán výstavby židovských osad východně od Jeruzaléma na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu za porušení mezinárodního práva, se připojilo i Česko, sdělilo ministerstvo zahraničí. Podle něj jde o logické pokračování dlouhodobé a konzistentní české pozice.
Texas překresluje volební mapy
Texaský Senát definitivně schválil překreslení volebních obvodů, jež posiluje postavení republikánů. Novela volební mapy nyní míří k podpisu ke guvernérovi státu Gregu Abbottovi. Podle agentury AP nová mapa vytváří pět nových obvodů, které by měly nahrávat republikánským kandidátům, což straně může pomoci udržet těsnou většinu ve Sněmovně reprezentantů po volbách v roce 2026. Demokraté oznámili, že zákon napadnou u soudu.
Počet obětí požárů ve Španělsku a Portugalsku roste
Lesní požáry, které sužují druhým týdnem Pyrenejský poloostrov, si ve Španělsku vyžádaly čtyři oběti. V sousedním Portugalsku pak v nemocnici v Portu zemřel hasič. Počet obětí v této zemi se tak zvýšil rovněž na čtyři. Hasičům nyní s ohni pomáhají pokles teplot a větší vlhkost vzduchu. V některých oblastech jim ale práci komplikuje vítr a také horský terén.
Olomoučtí vědci testují geneticky upravený ječmen. Jsou první v EU
Jako vůbec první v Evropské unii zahájili vědci z Univerzity Palackého v Olomouci polní pokus s geneticky upraveným ječmenem, který vyvinuli pomocí „genetických nůžek“ CRISPR. Aby to mohli udělat, potřebovali zvláštní povolení z ministerstva životního prostředí.