SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 22. srpna

Ministerstvo financí zhoršilo výhled vývoje ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt (HDP) podle něj vzroste o 1,1 procenta, zatímco v dubnu očekávalo růst 1,4 procenta. Zhoršení výhledu je dáno revizí dat o HDP z minulých let, kterou v červnu provedl Český statistický úřad (ČSÚ). Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) také uvedl, že rozpočtový schodek v příštím roce bude nejvýše 231 miliard korun po letošních plánovaných 252 miliardách.

V Českých Budějovicích ve čtvrtek začal mezinárodní agrosalon Země živitelka. Hlavním tématem je využití chytrých technologií v zemědělství v projektu Smart Farming. Vzhledem k jubilejnímu 50. ročníku výstavy bude tématem také historie. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na zahájení řekl, že prostor pro razantní snižování cen potravin už není. Podle něj by to poškodilo zemědělce. Nynější ceny označil za v zásadě přiměřené. Premiér Petr Fiala (ODS) dodal, že potraviny zlevnily nejvíc ze zemí OECD.





Advokátům se od 1. ledna příštího roku zvýší odměny. Příslušnou vyhlášku – takzvaný advokátní tarif – podepsal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Informoval o tom jeho úřad, podle nějž novela zároveň zlepší přístup lidí k právní pomoci, a to zejména u obětí, které potřebují právní zastoupení. Před rozesláním návrhu do připomínkového řízení ministerstvo odhadovalo, že změny si ročně vyžádají o 629 milionů korun navíc ze státního rozpočtu. Česká advokátní komora zdůraznila, že bez zvýšení odměn reálně hrozil nedostatek advokátů ex offo.