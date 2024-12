Newsroom ČT24: Proč přestala vysílat OK TV? Nevhodné chování ředitele a vrácená licence

V rozhovorech pro Newsroom ČT24 zmiňují lidé pracující v OK TV ve spojitosti s bývalým generálním ředitelem Hlochem slova jako šikana, rasismus, bossing nebo sexuální obtěžování. Popisují, že sexuální narážky se nejprve snažili brát jako vtip, záhy ale podle nich přerostly únosnou míru.

„Postupně jsme začali zjišťovat i s dalšími kolegy, co se děje, že to nejsou jenom nevinné řeči nebo narážky, ale že to opravdu hraničí se sexuálním obtěžováním, s predátorstvím, s bossingem,“ líčí moderátor a mluvčí OK TV René Kekely a doplňuje, že po tom, co se ředitele společně s kolegyní na jeho problematické chování snažili upozornit, sám přišel o vedení vlastního pořadu a kolegyně o místo.

Nepříjemné chování ředitele podle svých slov zažila i šéfka produkce OK TV Jana Prokůpková, a to v kanceláři před ostatními kolegy. „Začal si sahat na knoflík u kalhot a říkal ‚tak pojď, tak pojď‘,“ přiblížila. „Nechcete si to nechat líbit. Navíc víte, že to je ředitel, takže jste v takových jako kleštích, kdy je strašně těžké reagovat.“ Sexuální narážky v televizi prý zažila spolu s ní i její patnáctiletá dcera, která přišla za matkou do práce na návštěvu.

O tíživé a nepříjemné atmosféře v redakci mluví i moderátor Dominik Port, když popisuje, co se mělo dít jedné z jeho kolegyň. „Zkoušel ji sbalit, zmanipulovat k sexuálnímu kontaktu. Ona jej odmítla a on se začal mstít tím, že jí přidával práci. Dva týdny před tím, než byla zase vyhozena nebo než odešla, tak přiběhla za mnou do kanceláře. Ubrečená, zoufalá, protože už nevěděla, co si počít,“ popsal.

Podle členů redakce vztahy s bývalým ředitelem nevyřešily ani porady za přítomnosti majitelů. „Postupně se ty informace začaly dostávat k majiteli televize. On je bral na vědomí, ale nepodnikal žádné zásadní kroky,“ popisuje Port. Majitelé televize Hlocha nakonec v listopadu z čela televize přeci jen odvolali. Odůvodnili to neakceptovatelným chováním se sexualizovaným, až predátorským podtextem.

„Několikrát jsme ho napomínali, že pracovníci mají s tím jeho přístupem problém, ale žádná náprava se neděla. Spíš to ještě gradovalo a zhoršovalo se,“ uvedla spoluzakladatelka OK TV Jana Kaiserová. Podle webu Médiář Hloch v reakci na své odvolání prohlásil, že OK TV dluží řadě spolupracovníků peníze.