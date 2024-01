Nominace cen Český lev vede drama o útěku bratří Mašínů

Nejvíce, tedy patnáct nominací akademici přisoudili dramatu Tomáše Mašína Bratři, které vypráví o odboji skupiny bratří Mašínů, kteří se rozhodli se zbraní v ruce bojovat za studené války proti komunistům v Československu. Filmoví představitelé Josefa a Ctirada – Oskar Hes a Jan Nedbal – si konkurují v nominacích na nejlepšího herce v hlavní roli. Režisér Mašín konkuruje dokonce sám sobě – může totiž uspět také s detektivním dramatem Němá tajemství, vystavěném na příběhu hrdiny trpícího afázií.

Ještě dále do minulosti zavede diváky detektivní drama Úsvit s dvanácti nominacemi. Režisér Matěj Chlupáček se vrátil do třicátých let, do moderního města, které má být vystavěno podle baťovského vzoru, kde ale život převrátí naruby hrozivý nález.

Úsvit a Bratři patří do pětice titulů, mezi nimiž se rozhodne o nejlepším filmu roku 2023. Konkuruje jim černá komedie Přišla v noci Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara o páru třicátníků, jejichž poklidný život naruší vpád matky jednoho z nich, a také tragikomedie Petra Slavíka Tancuj Matyldo o životě s Alzheimerem.

Ačkoliv získal osm nominací, mezi kandidáty na nejlepší hraný film se už „nevešel“ celovečerní debut Roberta Hloze Bod obnovy. Sci-fi thriller si pokládá otázku, zda nám technologie budou zaručovat lepší život. Uspět může zejména v kategoriích zatupujících výtvarnou a vizuální složku filmu, díky Václavu Neužilovi si ale připsal také nominaci pro nejlepšího herce ve vedlejší roli.

Herecké Lvy může získat Prachař, Hádek či Rázlová

Českého lva pro nejlepší herečku v hlavní roli si může v březnu odnést Tatiana Dyková za ztvárnění matky bratrů Mašínů ve filmu Bratři, Jana Plodková za roli Eriky, manželky veterináře postiženého afázií, ve snímku Němá tajemství, Simona Peková, která hrála nepohodlnou matku a tchyni ve filmu Přišla v noci, Regina Rázlová za postavu ženy trpící Alzheimerovou chorobou v tragikomedii Tancuj Matyldo nebo Eliška Křenková, která se divákům představila coby manželka ředitele baťovské továrny ve filmu Úsvit.

Sošku pro herce v hlavní roli si kromě představitelů bratrů Mašínů může odnést David Prachař za ztvárnění táty Moura v road movie Citlivý člověk, Karel Roden za roli nelítostného exekutora Karla ve snímku Tancuj Matyldo a Kryštof Hádek za hlavní postavu amorálního řidiče Standy Pekárka v televizním seriálu Volha. Tento seriál ze zákulisí předlistopadové Československé televize a v produkci té současné obdržel celkem šest nominací napříč kategoriemi.

Televizní nominace ovládla Česká televize

Volha nechybí ani v nominacích za televizní seriály, kam akademici vybrali ještě další „zákulisní“ pořad z České televize – komediální Dobré ráno, Brno! Doplňuje je thriller #annaismissing natočený TV Nova (jeho filmová verze šla i do kin). Mezi televizními filmy a minisériemi uspěla Cesta do tmy o jednom bankovním přepadení, krimi Docent (oba vyrobila ČT) a Matematika zločinu opírající se o skutečný případ justičního omylu (TV Nova).

Už během vyhlašování nominací byly uděleny dvě nestatutární ceny. Nejlepším filmovým plakátem poutal loni snímek Němá tajemství. Filmoví fanoušci na databázi ČSFD nejvíce hlasů poslali sci-fi Bod obnovy.