Zemřel Eric Carmen. Jeho hit All By Myself zpívala Bridget Jonesová, Céline Dionová i Karel Gott

ČTK, jab

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK

Eric Carmen na fotografii z počátku 90. let

Ve věku 74 let zemřel americký zpěvák a skladatel Eric Carmen, známý hitem All By Myself. Nazpíval také skladbu Hungry Eyes z filmu Hříšný tanec.

S odkazem na prohlášení jeho manželky Amy o Carmenově smrti informoval server BBC News. „Náš laskavý, milující a talentovaný Eric zemřel o víkendu ve spánku,“ uvedla vdova na zpěvákově webu. „Udělalo mu velkou radost, že se jeho hudba po desetiletí dotýkala tolika lidí a bude jeho trvalým odkazem,“ dodala v prohlášení. Zpěvák narozený v Ohiu spoluzaložil skupinu Raspberries (Maliny), která v roce 1972 vydala své debutové album. Některé skladby z této desky se dostaly do amerických, ale i britských hitparád, včetně písně Go All The Way. Ta byla v Británii na BBC zakázána kvůli sexuálně sugestivnímu textu a později byla zařazena na soundtrack k filmu Strážci Galaxie z roku 2014. All By Myself Po čtyřech společných albech se kapela v roce 1975 rozpadla a Carmen se vydal na sólovou dráhu. Mezi sólové skladby, jimiž se nejvíce proslavil, patří All By Myself. Coververze tohoto songu se později stala jedním z ikonických hitů kanadské zpěvačky Céline Dionové. Píseň zazněla také v úvodní scéně filmu Deník Bridget Jonesové.