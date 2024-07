Začínají Colours of Ostrava, kamiony vezou show Lennyho Kravitze nebo Sama Smithe

před 2 h hodinami

Lenny Kravitz na koncertě v Dánsku (2024)

Hudební hosté z více než tří desítek zemí míří až do 20. července na Colours of Ostrava. K hlavním jménům multižánrového hudebního festivalu patří americký rocker Lenny Kravitz nebo britská hvězda Sam Smith. Avizované Queens of the Stone Age ale nahradí kytarista Tom Morello.

Scény v industriálním areálu Dolní oblasti Vítkovice postupně obsadí sedmdesátka zahraničních kapel. Několik dní před zahájením svou účast ale odvolala americká rocková kapela Queens of the Stone Age. Kvůli zdravotním problémům zpěváka zrušila celé evropské turné, včetně zastávky na Colours. Místo této skupiny tak první den festivalu vystoupí americký zpěvák a kytarista Tom Morello, spojený s kapelami Rage Against the Machine a Audioslave. „Za normálních okolností bychom se s hledáním takové náhrady asi hodně trápili, protože termíny takových hvězd jsou často bookovány mnoho let dopředu a nelze s nimi hýbat, ale v případě Toma Morella jsme měli velké štěstí,“ podotkl mluvčí festivalu Jindřich Vaněk. Technické požadavky hvězd Domluvit takzvané headlinery trvá mnohdy několik let. Podle Vaňka si Colours of Ostrava za jednadvacet let existence vybudovaly natolik dobré jméno, aby zahraniční hvězdy neváhaly do Ostravy přijet. Konečné „plácnutí“ je otázkou rozpočtu a technických možností. Lenny Kravitz například odbočí na festival z evropské části svého turné. Vše potřebné na jeho páteční show doveze osm naložených kamionů. „Chceme předvést celou jeho sólo show neomezenou podmínkami našeho festivalu tak, jako ji viděli diváci jinde v Evropě, v plné parádě. A to zahrnuje přestavbu téměř celého pódia,“ prozradil Vaněk. Dvouhodinový program má být průřezem Kravitzovými hity a také představením jeho posledního alba Blue Electric Light. Rovněž popová star Sam Smith plánuje na vystoupení o den dříve početný doprovod. „Veze si s sebou několik desítek tanečníků, ale také mnoho techniků a dalších profesí, které se starají o show,“ potvrdil festivalový mluvčí.

