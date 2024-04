V Národní galerii vyjeli „na led“ výtvarníci, mezi nimi i Ivan Hlinka

Národní galerie Praha pohlíží na český národní sport skrze výtvarné umění. Historii ledního hokeje a bruslení u nás přibližuje prostřednictvím maleb, fotografií a také soch. Výstava s názvem Na led! potrvá do října.

Právě společenský nebo politický rozměr hokejového sportu zachycuje také současné umění. „To, co se odehrává na sportovištích, mnohdy může evokovat to, co se dělo kdysi dávno třeba při náboženských rituálech. Síla toho, jak sportovní výkon nebo hokejisti ovládnou davy, je v něčem fascinující i zrůdně dokonalá,“ míní výtvarnice Paulina Skavová.



Mezi vystavenými obrazy dokládajícími současné umění se najde i obraz od trenéra českého týmu z Nagana a příležitostného malíře Ivana Hlinky. Na malbě Smutný klaun zachytil sám sebe v hokejové šatně. „Dával tím najevo, jaký je úděl hokejisty, který po zápase svlékne dres a vystoupí ze své role,“ dodala kurátorka.



Výstava začíná krátce před zahájením mistrovství světa v ledním v hokeji, které letos bude hostit právě Česko.