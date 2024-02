V Itálii našli kapku Jana Kaplického, po restaurování bude stát v Česku

Ocelová kapka vznikla pro milánské trienále a benátské bienále, zadáním pro architekty tehdy bylo designově ztvárnit stánky pro občerstvení. „Líbí se mi, co o samotném díle řekl sám Kaplický, že se jedná o fantaskní prezentaci balené vody,“ podotkl Ondřej Škarka z kulturní instituce Art Lines.

Napřed restaurování

Nalezenou sochu Jana Kaplického viděla veřejnost naposledy v roce 2004 v Itálii. Přes dvacet let pak ležela vedle italské továrny, kde umělci z celého světa své objekty vytvářejí. Díla si ale všiml světoznámý architekt Norman Foster, jehož studio navrhlo třeba londýnský mrakodrap zvaný Okurka. Oslovil vdovu po Janu Kaplickém, jestli by plastiku nechtěla zachránit.

Ta souhlasila a díky instituci Art Lines se Kaplického socha dostala do Prahy. „Dílo by nemělo být někde schované, válet se na zahradě nebo být v depozitáři, ale mělo by být poskytnuté veřejnosti,“ nepochybuje Eliška Kaplický Fuchsová.

Nejprve je ale třeba zásah restaurátora. Celé dílo nese ocelová konstrukce a dlouhodobý pobyt venku ji poškodil. Prací se ujal sochař Lukáš Rais, důležité je podle něho co nejméně narušit původní záměr architekta.