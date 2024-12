Tanec s medvědem. Gajdošíková s Hádkem stojí v novém filmu před Sophiinou volbou

Gajdošíková s Hádkem hrají pár, který toužebně očekává své první dítě, jemuž je ale diagnostikován Downův syndrom. Stojí tedy před těžkou volbou – nechat si dítě s handicapem, nebo jít na potrat, jak jim doporučují lékaři a rodina.

„Jsou ztraceni v otázce toho, co udělat. Je tam vůči nim zajímavý vztah okolí. Každý na to reaguje jinak – někdo to odmítá, někdo nadává na doktory,“ nastínil Hádek. „Není to úplně o té morálce – jít, či nejít (na potrat, pozn. red.). Pro mě je to spíš o tom, že ať si zvolí jakoukoli cestu, tak to vždycky bude špatně,“ doplnila Rudolfová.