Svítící české vany upozorňují na zahuštěnost Londýna

Benedikt Tolar vytváří umělecká díla pomocí recyklování každodenních předmětů, které zapojuje do nových kontextů. Londýnskou sochu sestavil ze starých van typických pro socialistické bytové domy. Nazval ji slovní hříčkou I Vana Be. Na válcovitý objekt použil van více než třicet, dříve se v nich koupali obyvatelé paneláků na severu Čech. Po setmění se plní světlem a zvukem.

Instalace kolemjdoucím připomíná, jakou výsadou je mít čistou tekoucí vodu z kohoutku. Autor sochy upozorňuje i na další související téma: „Zhuštění bydlení, lidské společnosti, do čím dál menších prostor.“ To je i problémem Londýna, čtvrť Canary Wharf nevyjímaje. Proměňující se finanční centrum je postavené ze skla a betonu, do výškových budov jsou namačkány kanceláře a byty.

Jedenáct zimních světel

Instalace I Vana Be je jednou z celkem jedenácti instalací, do festivalu Winter Lights (Zimní světla) se zapojili tvůrci nejen z Británie, ale i Belgie, Peru, Francie či Tchaj-wanu. „Moc rádi spolupracujeme s místními umělci i s těmi ze zahraničí. Všichni se tady pak scházejí, a proto je Londýn tak skvělé a mezinárodní město,“ podotkla manažerka instalací Camilla Mcgregorová.

Benedikt Tolar v Londýně zároveň představil i svou další tvorbu, a to na výstavě v Českém centru.