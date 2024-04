Pro herce Záhady Blair Witch je remake tak trochu horor, žádají více peněz

před 31 m minutami | Zdroj: ČTK , The New York Times , Spiegel

V devadesátých letech se u městečka Blair ztratili tři dokumentaristé, věřili někteří diváci hororu Záhada Blair Witch. Ale jen se nechali přesvědčit mystifikačním dokumentem, který se z nízkorozpočtového outsidera vyhoupl mezi kultovní hity. S oznámením o chystaném remaku se nyní do médií opět dostali i herci původního filmu. Kritizují, že zatímco oni si natáčením vydělali jen pár dolarů, ze značky Blair Witch filmové studio těží. A žádají nápravu.

Snímek, který pomohl definovat pseudodokumentární styl, byl pro některé diváky natolik přesvědčivý, že po promítání řada z nich věřila, že příběh tří fiktivních pohřešovaných studentů je pravdivý, třebaže se jejich herečtí představitelé objevili v médiích. Pravdou je, že i to mohlo být matoucí, protože marketingová kampaň herce na internetu zmiňovala jako nezvěstné.

V původním snímku se do lesa poblíž městečka Blair na základě legendy o čarodějnici vydávají tři studenti dokumentárního filmu, aby pátrali po původu pověsti. Jenže sami zmizí. Po čase se najdou jimi natočené záběry, které tvůrci filmu Záhada Blair Witch představují divákům jako dokumentární vyprávění.

„I když my, tvůrci původního filmu, respektujeme právo společnosti Lionsgate zpeněžit duševní vlastnictví podle svého uvážení, musíme vyzdvihnout významný přínos původního obsazení,“ stojí ve výzvě. „Oceňujeme odkaz našeho filmu, ale stejně tak věříme, že si herci zaslouží být oceněni za trvalé spojení s touto filmovou franšízou,“ pokračuje text podepsaný režiséry Myrickem a Sánchezem a také producenty.

V otevřeném dopise žádají zpětně navýšení honorářů pro tehdejší představitele ztracených studentů Heather Donahueovou, Joshuu Leonarda a Michaela C. Williamse, přizvání na „konstruktivní konzultace“ ohledně remaku a založení stipendia pro tvůrce filmových hororů.

Na přelomu milénia přišlo ve snaze navázat na kasovní trhák volné pokračování Záhada Blair Witch 2, do třetice následoval hororový příběh Blair Witch: Dvacet let poté. Producenti v sequelech původní režiséry i obsazení vynechali.

Heater Donahueová, dnes užívající jméno Rei Hanceová, deníku The New York Times prozradila, že si za dva týdny natáčení přišla na tisíc dolarů. Pro všechny tři herce šlo tenkrát o filmový debut.

Leonard v příspěvku na sociálních sítích mluví o „čtvrtstoletí trvajícím nerespektu od lidí, kteří nabrali do kapes lví podíl ze zisku díky naší práci“. Slovní hříčkou upozorňuje na to, že Lionsgate inzeruje remake záběry z původní Záhady Blair Witch.

Podle právníka se zaměřením na zábavní průmysl, jehož noviny oslovily, není šance herců uspět nyní u případného soudu příliš velká. Případ Blair Witch vnímá spíše jako poučení pro lidi pracující v zábavním průmyslu, aby nepodceňovali důležitost podepisovaných smluv.

Filmová studia Lionsgate a Blumhouse, která remake Záhady Blair Witch anoncovala, nechala otevřený dopis bez komentáře. Nový Blair Witch má být prvním z několika hororových remaků. Jedná se také o novém natočení filmů Saw a Pád do tmy (The Descent).